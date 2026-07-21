الذهب يرتفع بفضل جهود دبلوماسية لخفض التصعيد بين أمريكا وإيران

لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أيضاً مخاطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الخام بعد مزاعم مليشيا الحوثي بـ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”.



وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة الى 4023.56 دولاراً للأوقية “الأونصة”، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3 بالمئة إلى 4028 دولاراً.



وانخفض النفط قليلاً اليوم بعد أن أدى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط أمس الإثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مع تزايد الأصوات بين صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمكافحة التضخم المستمر، ما يمهد الطريق لنقاش ساخن في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.



وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 56.93 دولاراً للأوقية، وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1591.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1256.68 دولاراً.