العراق والولايات المتحدة يوقعان 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم ‌‏لتعزيز التعاون الاقتصادي

بغداد-سانا
وقع العراق والولايات المتحدة 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وإعلان شراكة بين جهات حكومية وخاصة في البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتوسيع مجالات الاستثمار والشراكة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قوله في بيان: إن الاتفاقات التي وقعت مساء أمس الجمعة، شملت مجالات النفط والكهرباء والطاقة، عبر تعاون بين وزارتي النفط والكهرباء وشركاتهما وعدد من الشركات الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية للتعاون وإدخال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بين هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وشركة “ستارلينك”.
كما تضمنت الاتفاقات التعاون في مجالات التكنولوجيا، ومد خطوط الأنابيب النفطية، والتعليم، وصناعة الأدوية، إلى جانب شراكات في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة والشبكات الإلكترونية.
وكان رئيس الوزراء العراقي بحث خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في الـ 14 من تموز الجاري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التنمية في العراق، وخاصة في قطاع الطاقة والنفط.