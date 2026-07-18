العراق والولايات المتحدة يوقعان 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم ‌‏لتعزيز التعاون الاقتصادي

بغداد-سانا‏

وقع العراق والولايات المتحدة 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وإعلان ‌‏شراكة بين جهات حكومية وخاصة في البلدين، بهدف تعزيز ‌‏التعاون الاقتصادي والمالي وتوسيع مجالات الاستثمار ‌‏والشراكة‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي ‏لرئيس ‏الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قوله في بيان: إن ‏الاتفاقات ‏التي وقعت مساء أمس الجمعة، شملت مجالات النفط والكهرباء ‏والطاقة، عبر تعاون ‏بين وزارتي النفط والكهرباء وشركاتهما ‏وعدد من الشركات ‏الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية للتعاون ‏وإدخال خدمة الإنترنت ‏عبر الأقمار الصناعية بين هيئة الإعلام ‏والاتصالات العراقية ‏وشركة “ستارلينك‎”.‎

كما تضمنت الاتفاقات التعاون في مجالات التكنولوجيا، ومد ‌‏خطوط الأنابيب النفطية، والتعليم، وصناعة الأدوية، إلى جانب ‌‏شراكات في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، ‌‏ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة في ‌‏مجالات الطاقة والهندسة والشبكات الإلكترونية‎.‎

وكان رئيس الوزراء العراقي بحث خلال زيارته إلى الولايات ‏المتحدة، مع ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في الـ ‌‏14 من ‏تموز الجاري، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل ‏توسيع ‏التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية في ‏مشاريع ‏التنمية في العراق، وخاصة في قطاع الطاقة والنفط‎.‎