بيرول يحذر من تفاقم مخاطر أمن الطاقة ويدعو لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز

نيويورك-سانا

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من تصاعد المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمي، إذا لم تزد الولايات المتحدة وإيران قريباً تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن بيرول قوله خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية أمس الخميس: “لا يزال أمن الإمدادات النفطية مسألة بالغة الأهمية، ويجب أن نشعر بالقلق، إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

عوامل خففت ارتفاع الأسعار

ورغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، أوضح بيرول أن هناك عدة عوامل ساهمت في تخفيف حدة هذا الصعود من بينها مخزون الصين، الذي بلغ إجماليه أكثر من مليار برميل قبل الحرب، وتوفيرها لاستهلاك النفط من خلال زيادة استخدام السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى سحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من النفط بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية.

وأشار بيرول إلى أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، بمقدار مليون أو مليوني برميل يومياً من النفط الخام ساعدت أيضا، لافتاً إلى أنه لا يمكن لواشنطن زيادة إنتاجها بنحو 10 ملايين (برميل يوميا)”.

تفاوت تأثير الأزمة عالمياً

وشدد بيرول على أن هذه الحلول “لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”، لافتاً إلى أن أزمة إمدادات النفط والغاز أضرت بالاقتصادات في شتى أنحاء العالم بطريقة متباينة، حيث كانت دول آسيا التي تعتمد على مضيق هرمز بنسبة 80 إلى 90 بالمئة الأكثر تأثراً، كما عانت اليابان وكوريا الجنوبية، فيما كانت الدول النامية مثل باكستان وبنغلادش والهند الأكثر تضرراً.

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى المخاطر الصحية المحتملة في بعض الدول النامية، نتيجة لجوء السكان إلى استخدام بدائل للوقود، مثل الخشب والروث، ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الضارة.

مخزونات الوكالة وضغوط الأسواق

وانخفضت أسعار النفط بنحو 20 دولاراً للبرميل بعد السحب من المخزونات في آذار بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، وكانت هذه الخطوة بمثابة إشارة إلى الأسواق بأن الوكالة التي تمثل أكثر من 30 دولة يمكنها الاستعانة بالاحتياطيات مرة أخرى إذا ساءت الأوضاع.

وقال بيرول عن السحب الذي وصل إلى 400 مليون برميل: “على الرغم من ضخامة الرقم، فإنه يمثل فقط 20 بالمئة من المخزونات التي نمتلكها، ولا يزال 80 بالمئة منها في المتناول”.

وكانت وكالة الطاقة الدولية حذرت في 10 تموز الجاري من أن التصعيد الأخير في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض خلال العام المقبل، في ظل استمرار المخاوف بشأن أمن الإمدادات.