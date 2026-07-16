انخفاض مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بأكثر من 50% خلال ‏النصف الأول من 2026‏

سنغافورة-سانا
انخفضت مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات الإمدادات في أحد أهم مراكز تزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية: إن إجمالي مبيعات الوقود البحري في الميناء، باستثناء مواد التشحيم، بلغ نحو 1.63 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض نسبته 55 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
وأشارت إلى استمرار تراجع المبيعات الشهرية، لتصل إلى نحو 860 ألف طن خلال حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة المذكورة.
كما ارتفعت مخزونات زيت الوقود المتبقية في الفجيرة إلى أكثر من 7.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من تموز الجاري، وهو أعلى مستوى منذ بداية آذار الماضي، قبل أن تنخفض بشكل طفيف خلال الأسبوع التالي.
ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع الإمدادات عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، أواخر شباط الماضي، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تأثر عمليات تحميل الوقود في المنطقة.
وأدى تراجع الإمدادات إلى زيادة الضغوط على سوق الوقود البحري في الفجيرة، رغم ظهور كميات جديدة من الإمدادات مطلع تموز الجاري عقب وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قبل عودة حالة عدم اليقين مع استئناف المواجهات.
ويعد ميناء الفجيرة أحد أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ويعتمد في إمداداته على مصادر إقليمية، بينها إيران، إضافة إلى روسيا، حيث تأثرت الإمدادات القادمة من بعض هذه المصادر نتيجة تصاعد التوترات في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران، وتعطل جزء من البنية التحتية المرتبطة بالطاقة.