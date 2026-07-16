انخفاض مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بأكثر من 50% خلال ‏النصف الأول من 2026‏

سنغافورة-سانا‏

انخفضت مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة الإماراتي خلال النصف الأول ‏من العام الجاري بأكثر من النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ‏متأثرة بتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واضطرابات الإمدادات في ‏أحد أهم مراكز تزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة رويترز عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية: إن إجمالي ‏مبيعات الوقود البحري في الميناء، باستثناء مواد التشحيم، بلغ نحو 1.63 ‏مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بانخفاض نسبته 55 بالمئة ‏مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.‏

وأشارت إلى استمرار تراجع المبيعات الشهرية، لتصل إلى نحو 860 ألف ‏طن خلال حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة المذكورة.‏

كما ارتفعت مخزونات زيت الوقود المتبقية في الفجيرة إلى أكثر من 7.3 ‏ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من تموز الجاري، وهو أعلى ‏مستوى منذ بداية آذار الماضي، قبل أن تنخفض بشكل طفيف خلال الأسبوع ‏التالي.‏

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع الإمدادات عقب اندلاع الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية – الإيرانية، أواخر شباط الماضي، وما رافقها من اضطرابات في ‏حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تأثر عمليات تحميل الوقود في ‏المنطقة.‏

وأدى تراجع الإمدادات إلى زيادة الضغوط على سوق الوقود البحري في ‏الفجيرة، رغم ظهور كميات جديدة من الإمدادات مطلع تموز الجاري عقب ‏وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قبل عودة حالة عدم ‏اليقين مع استئناف المواجهات.‏

ويعد ميناء الفجيرة أحد أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم ‏كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ويعتمد في ‏إمداداته على مصادر إقليمية، بينها إيران، إضافة إلى روسيا، حيث تأثرت ‏الإمدادات القادمة من بعض هذه المصادر نتيجة تصاعد التوترات في مضيق ‏هرمز بين واشنطن وطهران، وتعطل جزء من البنية التحتية المرتبطة ‏بالطاقة.‏