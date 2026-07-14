المؤشر نيكي الياباني يتحرك ضمن نطاق ضيق وسط مخاوف التضخم والحرب في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

تحرك المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء ضمن نطاق ضيق وسط تضارب العوامل المؤثرة على التداولات، إذ محت مخاوف ‌التضخم والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أثر الإقبال على شراء بعض الأسهم التي تراجعت في الفترة الماضية.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي 225 القياسي تأرجح بين المكاسب والخسائر ليصل في أحدث التداولات إلى ارتفاع 0.10 بالمئة عند ⁠67311.44 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.41 بالمئة إلى 4023.89 نقطة.



وانخفضت الأسهم الأمريكية الليلة الماضية مع إغلاق إيران مضيق هرمز مرة أخرى وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثر سلباً على الأصول الحساسة للمخاطر.



وقالت ‌ماكي ⁠ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: “نشهد عادة بعض عمليات الشراء عند الانخفاض، لكن يبدو أن المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط قد احتدمت”.



وكان أكبر الرابحين ⁠على المؤشر سهم سومكو الذي زاد 6.55 بالمئة يليه سهم شركة أورينتال لاند المشغلة لطوكيو ديزني لاند الذي صعد ⁠5.26 بالمئة، ثم سهم عملاق الإعلانات مجموعة دنتسو الذي ارتفع 4.56 بالمئة.



أما أكبر الخاسرين فكان ⁠سهم ياسكاوا إلكتريك الذي انخفض 9.91 بالمئة يليه سهم فوجيكورا الذي هبط 5.25 بالمئة وسهم باناسونيك الذي نزل 4.16 بالمئة.