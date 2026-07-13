الاتحاد الأوروبي يعزز إجراءاته التقييدية على تجارة الذهب السوداني

بروكسل-سانا



أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، أنه عزز الإجراءات التقييدية المفروضة على تجارة الذهب في السودان، بهدف الضغط على مصادر تمويل طرفي النزاع في البلاد.



وأوضح مجلس الاتحاد في بيان، أن القرار الجديد يفرض حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، كما يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، مبيناً أن هذه المواد الكيميائية تُستخدم على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب واستخراجه، ويشمل القرار أيضاً حظر تقديم الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المساعدة الفنية وخدمات الوساطة والدعم المالي.



وأشار البيان إلى وجود استثناءات محددة، إذ لا تُطبق القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد على السلع المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية العامة والاستجابة للكوارث.



وبيّن المجلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استجابة الاتحاد الأوروبي المستمرة للنزاع في السودان، الذي تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي.



وتشهد البلاد منذ نيسان 2023 مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” المتمردة، ما أدى إلى مقتل آلاف السكان، وتشريد الملايين داخل السودان وخارجه.