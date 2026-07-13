عمال “هيونداي موتور” يبدؤون إضراباً جزئياً

سيئول-سانا



بدأ اتحاد عمال شركة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم الإثنين، إضراباً جزئياً لمدة 3 أيام، ما أثار مخاوف بشأن تعطل إنتاج أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد.



ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن الشركة قولها في بيان: إن “عمال الورديتين النهارية والمسائية سيتوقفون عن العمل لمدة ساعتين كل يوم من يوم الإثنين حتى الأربعاء، بعد أن فشلت الإدارة والنقابة في التوصل إلى اتفاقية مفاوضة جماعية”.



ويعد هذا الإضراب الأول للنقابة هذا العام بعد أن عقد الطرفان 15 جولة من المفاوضات حول الأجور، دون التوصل إلى حل يضيق الخلافات بينهما، حيث عرضت الشركة زيادة قدرها 80 ألف وون كوري (ما يقارب 53.2 دولاراً أمريكياً) في الراتب الأساسي الشهري، ومكافأة أداء تعادل 350% من الراتب الشهري إضافةً إلى 10 ملايين وون، و15سهماً من أسهم الشركة.



في وقت تشير فيه التقارير إلى أن النقابة تطالب بزيادة أكبر في الأجور وأجراً قائماً على الأداء يعادل 30% من صافي أرباح الشركة للعام الماضي.



و”هيونداي موتور” هي شركة سيارات عالمية كورية جنوبية تأسست عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في سيئول، وتشتهر بكونها خامس أكبر مصنع للسيارات في العالم.

