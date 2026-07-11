المغرب يمنح 10 رخص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية العميقة

الرباط-سانا

منحت السلطات المغربية 10 رخص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية العميقة ضمن مشروع (غرب ديب أوفشور)، لصالح مجموعة مورفي أويل الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود المملكة لتطوير قطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات العالمية في أنشطة البحث والاستكشاف.

ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي قولها: إن المغرب قرر منح 10 رخص لمدة ثلاث سنوات للبحث عن المحروقات والمواد الهيدروكربونية في منطقة (غرب ديب أوفشور) الواقعة في المياه العميقة قبالة الساحل الأطلسي بمنطقة القنيطرة، لصالح شراكة تضم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة مورفي موروكو أويل التابعة لمجموعة مورفي أويل الأمريكية.

وتغطي الرخص الجديدة مساحة بحرية تقارب 17 ألف كيلومتر مربع في المياه العميقة للمحيط الأطلسي، حيث يلتزم الطرفان بتنفيذ برنامج استكشاف وفق جدول زمني محدد، يبدأ بإعادة معالجة وتحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لتحديد التراكيب الجيولوجية تحت قاع البحر، تمهيداً للانتقال إلى عمليات الحفر الاستكشافي في مراحل لاحقة.

وتُلزم الرخص الشركة المستفيدة بضخ استثمارات مالية لتنفيذ أعمال المسح الزلزالي والحفر، والالتزام بالبرامج الفنية والمالية المنصوص عليها في الاتفاق النفطي، مع مراعاة المعايير الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي قبل بدء أي أعمال ميدانية.

كما تتضمن الالتزامات تقديم تقارير دورية حول نتائج أعمال الاستكشاف والبيانات الجيولوجية والتقنية والمالية، بما يضمن متابعة تنفيذ الاتفاق وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة.

ويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد احتياجاته من النفط والغاز من الخارج، بينما يواصل تعزيز عمليات الاستكشاف المحلية والاستفادة من احتياطياته غير المستغلة من الصخر الزيتي بهدف تقليص فجوة الطاقة.