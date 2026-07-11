سنغافورة تتصدر مراكز الشحن الدولية وشانغهاي تتقدم في المشهد البحري العالمي

بكين-سانا

حافظت سنغافورة على المركز الأول بين مراكز الشحن الدولية، بينما تقدمت مدينة شانغهاي الصينية إلى المرتبة الثانية متجاوزة لندن، وفق تقرير مؤشر “شينخوا – البلطيق لتطور مراكز الشحن الدولية 2026”.

وذكرت وكالة شينخوا اليوم السبت، أن شانغهاي حققت أفضل ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر عام 2014، ما يعكس تنامي مكانتها في قطاع الشحن البحري العالمي.

وأوضح رئيس بورصة البلطيق في آسيا جين يوي تشيونغ، أن هذا التقدم لم يكن نتيجة ارتفاع حجم البضائع المتداولة فحسب، بل جاء مدعوماً بمنظومة بحرية متكاملة تضم شركات الشحن والمؤسسات المالية وشركات التأمين والخدمات القانونية ووسطاء السفن وأحواض بناء السفن، إضافة إلى شركات التكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى أن حجم تداول الحاويات في ميناء شانغهاي تجاوز 55.06 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2025، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، بينما لفت إلى تنامي حضور الصين في صناعة الشحن العالمية، إذ تضم حالياً سبعة مراكز شحن ضمن أفضل عشرين مركزاً حول العالم.

ويُعد مؤشر “شينخوا – البلطيق”، الصادر بصورة مشتركة عن وكالة المعلومات الاقتصادية الصينية وبورصة البلطيق منذ عام 2014، أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس تطور مراكز الشحن البحري.