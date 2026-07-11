تراجع تكلفة الوقود لا يخفض أسعار تذاكر الطيران.. ودلتا توضح الأسباب

واشنطن-سانا

أكدت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية أن أسعار تذاكر الطيران ستظل عند مستوياتها المرتفعة على النطاق العالمي، خلال الفترة المقبلة، رغم التراجع الكبير في أسعار وقود الطائرات، مشيرةً إلى أن قوة الطلب على السفر، ولا سيما من المسافرين على الدرجات المميزة، لا تزال العامل الرئيس في دعم الأسعار.

ونقلت شبكة سي إن إن، اليوم السبت، عن الشركة، قولها في تقرير نتائج أعمالها للربع الثاني: إن متوسط أسعار التذاكر ارتفع بنحو 11 إلى 12 بالمئة، متوقعةً استمرار هذه المستويات في ظل الطلب القوي على السفر.

وأشارت دلتا إلى أن تكلفة الوقود خلال الربع الثاني ارتفعت بنسبة 75 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة فاتورة الوقود المعدلة بنحو 1.9 مليار دولار، في حين أسهم ارتفاع أسعار التذاكر في زيادة إيرادات نقل الركاب بنحو 1.7 مليار دولار، لترتفع الإيرادات الإجمالية للشركة بمقدار 3.1 مليارات دولار.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة، إد باستيان: إن أسعار تذاكر الطيران تتحدد بالدرجة الأولى وفق معادلة العرض والطلب، لافتاً إلى أن الطلب الحالي لا يزال قوياً بما يكفي للإبقاء على الأسعار مرتفعة، رغم انخفاض تكاليف الوقود.

ورغم توقع الشركة انخفاض تكلفة وقود الطائرات خلال الربع الحالي بنحو 20 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني، بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب، أكدت أن هذا الانخفاض لن ينعكس مباشرة على أسعار التذاكر.

يشار إلى أنه منذ شباط الماضي ألقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بظلالها الثقيلة على قطاع الطيران العالمي، حيث دخلت شركات الطيران في موجة اضطرابات غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات، جراء إغلاق مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من أزمة إمدادات وشيكة تهدد حركة السفر الدولية.