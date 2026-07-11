الأمم المتحدة: خسائر زلزالي فنزويلا تبلغ نحو 37 مليار دولار

كراكاس-سانا
أعلن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم السبت، أن قيمة الخسائر في البنية التحتية والمباني المتضررة جراء زلزالي فنزويلا مؤخراً بلغت نحو 37 مليار دولار في وقت تواجه فيه مدينة “لا غوايرا “الساحلية الأكثر تضرراً، واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
كما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الزلزالين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص تسببا في انهيار البنية التحتية وتوقف الأنشطة التجارية في مدينة “لا غوايرا” بشكل كامل، في وقت اختفت فيه الوظائف والسلع والخدمات الأساسية، تاركة آلاف الأسر بلا مصدر دخل.
ووفق الشبكة لم تقتصر المعاناة على الدمار الذي أحدثه الزلزالان في المدينة، إذ شهدت بعض المنشآت التجارية عمليات نهب وإحراق زادت من حجم الخسائر.
ويعيش في مدينة “لا غوايرا” الأكثر تضرراً من الكارثة، آلاف النازحين داخل 46 مركز إيواء تضمّ أكثر من 11,500 شخص، في حين فقد أكثر من 17 ألف شخص في البلاد منازلهم بالكامل، وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الصحي بسبب نقص مياه الشرب وغياب مرافق الصرف الصحي وانتشار البعوض والأمراض الجلدية.
وكان زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر ضربا في الـ 24 من حزيران الماضي شمال فنزويلا في كارثة تعتبر من أشد الهزات الأرضية التي تضرب البلاد منذ أكثر من قرن.