الأمم المتحدة: خسائر زلزالي فنزويلا تبلغ نحو 37 مليار دولار

كراكاس-سانا‏

أعلن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم ‏السبت، أن قيمة الخسائر في البنية التحتية والمباني المتضررة ‏جراء زلزالي فنزويلا مؤخراً بلغت نحو 37 مليار دولار في ‏وقت تواجه فيه مدينة “لا غوايرا “الساحلية الأكثر تضرراً، ‏واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية‎.‎

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كما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الزلزالين اللذين ‏أسفرا عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص تسببا في انهيار البنية ‏التحتية وتوقف الأنشطة التجارية في مدينة “لا غوايرا” بشكل ‏كامل، في وقت اختفت فيه الوظائف والسلع والخدمات ‏الأساسية، تاركة آلاف الأسر بلا مصدر دخل‎.‎

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ووفق الشبكة لم تقتصر المعاناة على الدمار الذي أحدثه ‏الزلزالان في المدينة، إذ شهدت بعض المنشآت التجارية عمليات ‏نهب وإحراق زادت من حجم الخسائر‎.‎

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ويعيش في مدينة “لا غوايرا” الأكثر تضرراً من الكارثة، آلاف النازحين داخل 46 مركز إيواء تضمّ أكثر من 11,500 ‏شخص، في حين فقد أكثر من 17 ألف شخص في البلاد منازلهم ‏بالكامل، وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الصحي بسبب ‏نقص مياه الشرب وغياب مرافق الصرف الصحي وانتشار ‏البعوض والأمراض الجلدية‎.‎

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وكان زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‏ريختر ضربا في الـ 24 من حزيران الماضي شمال فنزويلا في ‏كارثة تعتبر من أشد الهزات الأرضية التي تضرب البلاد منذ ‏أكثر من قرن‎.‎