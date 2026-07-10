الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على وسيط مالي وشركات صرافة في إيران

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات جديدة استهدفت وسيطاً مالياً وعدداً من شركات الصرافة الرئيسية في إيران، تقوم بتحويل مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.

وقالت الوزارة في بيان: “في أعقاب استئناف إيران هجماتها على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على وسيط مالي إيراني قام فعلياً بتأسيس عمليات اختلاس واسعة النطاق داخل النظام الإيراني، محولاً ثروات ممولة من المال العام إلى الخارج”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات استهدفت أيضاً شركات صرافة إيرانية رئيسية، بسبب تحويلها مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات السابقة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الحادي عشر من أيار الماضي فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً على خلفية دورهم في تسهيل مبيعات وشحن النفط الإيراني إلى الصين.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل هدوء نسبي حذر عقب تصعيد عسكري شهده الأسبوع الجاري، بدأ باستهداف إيران لناقلات تجارية قطرية وسعودية، رد عليه الجيش الأمريكي بقصف عشرات الأهداف داخل إيران.