الاتحاد الأوروبي يبحث حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بروكسل-سانا

كشف دبلوماسيون أوروبيون، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال اجتماعهم المقرر يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الدبلوماسيين اليوم الجمعة، أن النقاش المرتقب في بروكسل سيُظهر مستوى الدعم المتوافر بين الدول الأعضاء للمضي قدماً في إجراءات حظر هذه المنتجات.

وكان البرلمان الإيرلندي أقر يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع، والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

ويُذكر أن إسبانيا بدأت بدورها تطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الكيان الإسرائيلي اعتباراً من تشرين الأول الماضي.