“فلاي دبي” تعلن عن رحلات يومية مباشرة إلى حلب بعد توقف دام 14 عاماً

photo 2025 11 18 17 15 53 "فلاي دبي" تعلن عن رحلات يومية مباشرة إلى حلب بعد توقف دام 14 عاماً

دبي-سانا

أعلنت خطوط “فلاي دبي” الجوية الإماراتية، اليوم الجمعة، استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشركة قولها في بيان صحفي: “من المقرر أن تنطلق هذه الرحلات اعتباراً من 20 تموز الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدمة”.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث: “سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً”، مضيفاً: “إنه من خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا”.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيد الله: “نحن ومنذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات، ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين من الإمارات”.

ويوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.

وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 1 حزيران 2025، ومع تزايد الطلب على هذا المسار، رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.

السورية للبريد تشارك في ورشة عمل إقليمية بالمغرب حول البيانات ‏الإلكترونية المُسبقة ‏
دمشق تحتضن معرض أغريتكس 2025 وسط مشاركة عربية وعالمية
تداولات متباينة في سوق دمشق للأوراق المالية وفرنسبنك يتصدر قائمة الأسهم في جلسة الأحد
حماة: تجهيز مركزين لغربلة بذار القمح المستلمة من الحقول الإكثارية
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك