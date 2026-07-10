مؤسسة النفط الهندية تعتزم تخزين احتياطي بسعة 1.75 مليون طن

نيودلهي-سانا

أعلنت مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وهي الأكبر في البلاد للتنقيب والاستكشاف، عزمها تخزين ‌احتياطي نفطي استراتيجي وطني بسعة 1.75 مليون طن في مدينة مانجالور جنوب البلاد.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن المؤسسة قولها في تصريحات للبورصة: إنها ستسعى للحصول على إذن من الحكومة للاستخدام التجاري للمخزون الذي سيتم جمعه بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتدير مانجالور لتكرير البترول والبتروكيماويات، وهي تابعة لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي، مصفاة في مانجالور بطاقة تبلغ ⁠300 ألف برميل يومياً، وتستأجر نصف سعة المخزونات الاستراتيجية في المدينة والبالغة 1.5 مليون طن، بينما تستأجر شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” السعة المتبقية.

وخلال ⁠زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات في وقت سابق من هذا العام، أعلنت “أدنوك” عن خطط لزيادة ⁠تخزين النفط الخام في الهند إلى 30 مليون برميل، وأن الإمارات ستبحث إمكانية تخزين نفط في الفجيرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للهند.

يشار إلى أن الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تضررت بشدة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.