النفط يتجه نحو مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، في ظل تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، عقب تصاعد التوترات العسكرية التي أثرت في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 19 سنتاً، أو ما يعادل 0.25 بالمئة، لتسجل 76.49 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً، أو 0.26 بالمئة، إلى 72.27 دولاراً للبرميل.

وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما زاد الخام الأمريكي بنحو 5 بالمئة.

وأوضحت مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” المتخصصة في تحليل أسواق النفط، فاندانا هاري، أن توقعات السوق بإمكانية عودة المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران تسهم في الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التطورات عقب هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز أعقبتها ضربات أمريكية استهدفت عشرات المواقع الإيرانية، ما أدى إلى اضطراب حركة ناقلات النفط والغاز عبر المضيق، فيما يواصل ملاك السفن تقييم المخاطر الأمنية في المنطقة.