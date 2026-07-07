لندن- سانا
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المستثمرين إلى توخي الحذر، في وقت يتابعون فيه قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا ترقباً لأي عقود دفاعية حكومية جديدة محتملة.
وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 650.84 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق دون مستويات قياسية في الجلسة السابقة.
وقاد قطاع التكنولوجيا التراجعات، إذ انخفض 1.6 بالمئة مع تراجع كل من شركة إي. إكس.بي. إل المصنعة لمعدات الرقائق وشركة إنفنيون المتخصصة في أشباه الموصلات أربعة بالمئة لكل منهما.
وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.5 بالمئة، بعدما خفضت باركليز للوساطة المالية تصنيفه للشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي.
وجاء أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية متماشياً مع المعنويات المنخفضة في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن الارتفاع الذي استمر على مدى ربع عام في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، قد أدى إلى المبالغة في تقييم هذا القطاع.
وانخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية رغم التوقعات القوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك في وول ستريت بنحو واحد بالمئة.
وسجل قطاع الدفاع مكاسب طفيفة في ظل تركيز المستثمرين على قمة الحلف، وسط توقعات بإعلان دول أعضاء عن صفقات جديدة استجابة للضغوط الأمريكية الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وهذا القطاع هو الأفضل أداء ضمن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منذ بداية الشهر.
وقفز سهم ساب السويدي للصناعات الدفاعية 5.3 بالمئة بعدما رفعت مؤسسة مورغان ستانلي تصنيف السهم.
وارتفع سهم شل 2.2 بالمئة بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة توقعاتها لأداء أعمال الغاز المتكامل بشكل طفيف في الربع الثاني.
أسهم أوروبا تستقر وسط حذر بشأن الذكاء الاصطناعي
لندن- سانا