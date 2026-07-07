أسهم أوروبا تستقر وسط حذر بشأن الذكاء الاصطناعي

‏ ‏لندن- سانا‏

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استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ دفعت التقييمات المرتفعة ‏لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المستثمرين إلى ‏توخي الحذر، في وقت يتابعون فيه قمة حلف ‌شمال الأطلسي في تركيا ترقباً ‏لأي عقود دفاعية حكومية جديدة محتملة.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند ‌‏650.84 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق دون ‏مستويات قياسية في الجلسة السابقة.‏

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وقاد قطاع التكنولوجيا التراجعات، إذ انخفض 1.6 بالمئة مع تراجع ⁠كل من ‏شركة إي. إكس.بي. إل المصنعة لمعدات الرقائق وشركة إنفنيون ‏المتخصصة في أشباه الموصلات أربعة بالمئة لكل منهما.‏

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وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.5 بالمئة، بعدما خفضت باركليز للوساطة المالية ‏تصنيفه للشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي.‏

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وجاء أداء أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية متماشياً مع المعنويات ‏المنخفضة في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من أن الارتفاع الذي استمر ‏على مدى ربع عام في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، قد أدى إلى ‌المبالغة ‌‏⁠في تقييم هذا القطاع.‏

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وانخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية رغم التوقعات ‏القوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك في وول ستريت بنحو ‏واحد بالمئة.‏

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وسجل قطاع الدفاع مكاسب طفيفة في ظل تركيز المستثمرين على ⁠قمة ‏الحلف، وسط توقعات بإعلان دول أعضاء عن صفقات جديدة استجابة ‏للضغوط الأمريكية الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وهذا القطاع ‏هو ⁠الأفضل أداء ضمن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منذ بداية الشهر.‏

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وقفز سهم ساب السويدي للصناعات الدفاعية 5.3 بالمئة بعدما رفعت مؤسسة ‌‏⁠مورغان ستانلي تصنيف السهم.‏

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وارتفع سهم شل 2.2 بالمئة بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة توقعاتها لأداء ‏أعمال الغاز المتكامل بشكل طفيف في الربع الثاني.‏

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