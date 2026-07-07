الاتحاد الدولي للغاز: تجارة الغاز الطبيعي المسال سجلت مستوىً قياسياً العام الماضي

لندن-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للغاز أنّ تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية سجلت مستوى قياسياً العام الماضي، إذ عوضت الصادرات الأمريكية القوية وارتفاع الواردات الأوروبية تراجع المشتريات الآسيوية، غير أنه حذّر من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى انكماش في العام الجاري.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله في تقرير نشره اليوم الثلاثاء: إنّ تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية ارتفعت 6.3 بالمئة لتصل إلى 436.98 مليون طن في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2022، وسجلت أوروبا أكبر زيادة في الواردات، إذ ارتفعت وارداتها 26.1 مليون طن لتصل إلى 126.2 مليوناً، في إطار سعيها لتجديد مخزوناتها وتعويض انخفاض تدفقات الغاز الروسي.

وأوضح التقرير أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ظلّت أكبر منطقة مستوردة للغاز الطبيعي المسال، إذ استوردت 168.7 مليون طن، على الرغم من انخفاض الواردات إلى آسيا 9.2 ملايين طن، مبيناً أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب في الصين والهند.

ولفت التقرير إلى أن الواردات في الصين انخفضت 8.9 ملايين طن على أساس سنوي، إلا أنها بقيت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بواقع 69.77 مليون طن.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للغاز أندريا ستيجر: “ألحقت الحرب في الشرق الأوسط أضراراً بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي ما ألقى بظلاله على آفاق مشروعات التوسع في المنطقة، وعرّض المشترين الآسيويين لحالة من الضبابية بشأن التدفقات وارتفاع الأسعار”.

وسلط التقرير الضوء على الاتجاهات المتباينة في آسيا، مع انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة المعروض المحلي وارتفاع الواردات عبر خطوط الأنابيب من روسيا، في حين أدى تراجع الإنتاج في أجزاء من جنوب شرق آسيا إلى زيادة الاعتماد على مشتريات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية.

وبيّن التقرير أن اليابان احتلت المرتبة الثانية بين أكبر المستوردين بواقع 67.37 مليون طن، في حين زادت كوريا الجنوبية وارداتها 1.7 مليون طن لتصل إلى 48.67 مليوناً، فيما ظلّت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إذ شحنت 110.74 ملايين طن تليها قطر بنحو 81.51 مليوناً، ثم أستراليا بنحو 80.32 مليون طن.

وقال الاتحاد الدولي للغاز: إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة قد يؤثر سلباً على نمو الطلب في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، ولا سيما في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي.

ويضم الاتحاد الدولي للغاز أكثر من 130 دولة عضواً يمثلون أكثر من 90 بالمئة من سوق الغاز العالمي.