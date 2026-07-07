انخفاض نيكي الياباني مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

طوكيو-سانا

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مع هبوط أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بأشباه ‌الموصلات وذلك بعد انخفاض أسهم سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية الذي أثر سلباً على أسهم التكنولوجيا في المنطقة.



وذكرت وكالة “رويترز” أنّ المؤشر نيكي انخفض 1.35 بالمئة إلى 68798.93 ⁠نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.21 بالمئة إلى 4093.39 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4137.62 نقطة.



وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين في شركة (إيواي كوزمو) للأوراق ‌المالية: “تتابع ⁠السوق أداء أسهم سامسونغ للإلكترونيات، التي تراجعت رغم أن توقعات شركة صناعة رقائق الذاكرة جاءت أفضل من توقعات السوق”.



وهبط ⁠سهم شركة كيوكسيا اليابانية لصناعة رقائق الذاكرة 10.86 بالمئة كما تراجع سهما أدفانتست وطوكيو ⁠إلكترون 0.64 بالمئة و1.85 بالمئة على الترتيب.



وقال شيمادا: “هذا تصحيح صحي لسوقٍ ⁠كانت تعاني اختلالاً”، موضحاً أنّ السوق تبيع الأسهم المرتبطة بالرقائق وتشتري أسهم القيمة التي أصبحت رخيصة.