تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من جني الأرباح وصعود قياسي لمؤشر “داكس” الألماني

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات اليوم الإثنين، بضغط من عمليات جني أرباح نفذها المستثمرون بهدف تصحيح المراكز المالية، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الإقليمية مؤخراً.

وذكرت رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي العام أنهى جلسة التعاملات متراجعاً بنسبة 0.35 بالمئة ليستقر عند مستوى 650.5 نقطة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 654.44 نقطة، مدفوعاً بـالمكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والخدمات العامة هذا التراجع، حيث سجل قطاع المرافق انخفاضاً بنسبة 1.81بالمئة، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.80بالمئة، في حين سجل قطاع الأغذية والمشروبات هبوطاً بنسبة 1.67بالمئة.

وفي المقابل، وخلافاً للمسار العام للأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “داكس” الألماني مكاسب قياسية جديدة بارتفاعه بنسبة 0.15بالمئة محققاً صعوداً للجلسة الخامسة على التوالي، مستفيداً من مرونة الاقتصاد الألماني عقب صدور بيانات رسمية أظهرت نمواً غير متوقع في حجم الطلبيات الصناعية خلال شهر أيار الماضي فاق تقديرات الخبراء.

وفي سياق المتغيرات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أظهرت البيانات الصادرة اليوم نمو مبيعات التجزئة بنسبة 1.6بالمئة على أساس سنوي خلال أيار الماضي، وهو ما جاء متطابقاً مع التوقعات السابقة للمحللين.

وعلى صعيد قطاع الشركات، تصدر سهم شركة الطيران البريطانية “إيزي جت” التداولات محققاً قفزة بنسبة 9.28بالمئة، وذلك عقب الإعلان عن موافقة مبدئية على عرض استحواذ مالي مقدم من شركة الاستثمار الأمريكية “كاسل ليك” لتحويلها إلى ملكية خاصة في صفقة بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 7.34 مليارات دولار.

وتأتي هذه التقلبات في الأسواق الأوروبية في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تأمين مكاسبهم المحققة مؤخراً، وسط حالة من الترقب الحذر لتوجهات السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة في منطقة اليورو.