أسواق الخليج تغلق على ارتفاع قبيل إعلان أرباح الشركات

عواصم-سانا

أغلقت معظم البورصات في دول الخليج على ارتفاع اليوم الإثنين مع توجيه المستثمرين اهتمامهم إلى أرباح الشركات، ومتابعة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي ارتفع 0.1 بالمئة بفضل ارتفاع كل من سهمي مصرف الراجحي وأرامكو السعودية 0.2 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر دبي 0.5 بالمئة مدعوماً بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة، كما زاد مؤشر أبو ظبي أيضاً 0.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعاً 0.2 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن اتفق تحالف أوبك بلس على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج، اعتباراً من شهر آب القادم، في وقت يزيد فيه كبار المنتجين صادراتهم عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية.