تراجع احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان خلال حزيران

طوكيو-سانا

تراجعت احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية في اليابان خلال حزيران بما يعادل استهلاك أربعة أيام، وذلك بعد انخفاضها بما يعادل خمسة أيام في أيار و27 يوماً في نيسان.

ونقلت رويترز عن نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، نارومي هوسوكاوا، قوله، اليوم الإثنين: إن إجمالي الاحتياطيات، التي تشمل المخزونات الحكومية والخاصة والمشتركة مع الدول المنتجة للنفط، تعافى بحلول الثالث من تموز، ليغطي نحو 200 يوم من الاستهلاك المحلي، متوقعاً ألا يشهد تموز تراجعاً كبيراً في المخزونات.

وأضاف هوسوكاوا: إن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية خلال أيار أو حزيران.

وأكد أن اليابان تمتلك إمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تقييم التطورات في مضيق هرمز، والعوامل المرتبطة بأمن الملاحة قبل اتخاذ أي قرار.

وكانت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أعلنت في 2 تموز الحالي، أن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت خلال شهر أيار الماضي بنسبة 38 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.