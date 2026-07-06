“أدنوك” الإماراتية تطلق منصة عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال

أبوظبي-سانا

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية ” أدنوك”، اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبو ظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتَي “أدنوك للغاز” و”XRG” مع إمكانيات التداول لشركة “أدنوك التجارية” ضمن منصة تجارية متكاملة.

وذكرت وكالة “وام” للأنباء، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن، ودعم نمو محفظة أعمال “أدنوك” في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتوسع الدولي لأعمال “XRG”، في مجال الغاز والبنية التحتية، بما يمكّن العملاء في مختلف أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، لتكون من أهم المنصات في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG”: إنّ دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة كمساهمٍ رئيس في ضمان أمن الطاقة العالمي، وشريك موثوق في دعم النمو والتقدم على المدى البعيد.

يذكر أن قطاع الشحن يُعد من الركائز الأساسية لأعمال المنصة، حيث صُنّف مكتب شحن الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة “أدنوك التجارية” خلال عام 2025 ضمن أهم مستأجري ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذين يتعاملون في السوق الفعلي للشحن وكذلك في سوق مشتقات أجور الشحن “العقود المالية المرتبطة بأسعار الشحن المستقبلية” على مستوى العالم.

كما وسّعت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” أسطولها الخاص من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 20 ناقلة، منها 14 ناقلة حديثة من الناقلات ذات محركات الدفع ثنائية الأشواط.