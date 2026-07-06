‎ ‎توبكس الياباني يواصل مكاسبه للجلسة السادسة مدعوماً بتراجع النفط

طوكيو-سانا
ارتفع مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً، اليوم الإثنين، للجلسة السادسة على التوالي، مدعوماً بتراجع أسعار النفط واستمرار الزخم الإيجابي في الأسواق العالمية، ما عزز معنويات المستثمرين.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر توبكس صعد بنسبة 0.50 بالمئة ليصل إلى 4084.74 نقطة، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ آب عام 2025، في حين أغلق مؤشر نيكي، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، منخفضاً بنسبة 0.16 بالمئة عند 69630.74 نقطة، وسط غياب اتجاه واضح للتداولات.
وتابع المستثمرون بحذر التوقعات المرتبطة بسياسات البنوك المركزية، في ظل إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه كيفن وارش، بالتزامن مع توقعات بمواصلة بنك اليابان المركزي نهجه نحو تشديد السياسة النقدية.
وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم القطاع الصناعي وقطاع النقل المكاسب، إذ قفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة بنسبة 7.62 بالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 5.93 بالمئة، محققاً مكاسب للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع له منذ أيلول عام 2025.
في المقابل، تراجع أداء قطاعي الأجهزة الدقيقة والمعلومات والاتصالات، حيث انخفض سهم تايو يودن بنسبة 6.98 بالمئة، وسهم سوسيونكست بنسبة 4.99 بالمئة.
وبقي الاتجاه العام للسوق إيجابياً، مع ارتفاع 169 سهماً على مؤشر نيكي مقابل تراجع 56 سهماً.