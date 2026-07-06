‎ ‎توبكس الياباني يواصل مكاسبه للجلسة السادسة مدعوماً بتراجع النفط

طوكيو-سانا‏

‎ ‌‎ ‎ارتفع مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً، اليوم الإثنين، للجلسة السادسة على التوالي، مدعوماً بتراجع أسعار النفط ‏واستمرار الزخم الإيجابي في الأسواق العالمية، ما عزز معنويات المستثمرين.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر توبكس صعد بنسبة 0.50 بالمئة ليصل إلى 4084.74 نقطة، مسجلاً أطول سلسلة ‏مكاسب له منذ آب عام 2025، في حين أغلق مؤشر نيكي، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، منخفضاً بنسبة ‌‏0.16 بالمئة عند 69630.74 نقطة، وسط غياب اتجاه واضح للتداولات.‏

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وتابع المستثمرون بحذر التوقعات المرتبطة بسياسات البنوك المركزية، في ظل إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‏المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه كيفن وارش، بالتزامن مع توقعات بمواصلة بنك اليابان ‏المركزي نهجه نحو تشديد السياسة النقدية.‏

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وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم القطاع الصناعي وقطاع النقل المكاسب، إذ قفز سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة بنسبة ‌‏7.62 بالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 5.93 بالمئة، محققاً مكاسب للجلسة السادسة على ‏التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع له منذ أيلول عام 2025.‏

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في المقابل، تراجع أداء قطاعي الأجهزة الدقيقة والمعلومات والاتصالات، حيث انخفض سهم تايو يودن بنسبة 6.98 بالمئة، ‏وسهم سوسيونكست بنسبة 4.99 بالمئة.‏

وبقي الاتجاه العام للسوق إيجابياً، مع ارتفاع 169 سهماً على مؤشر نيكي مقابل تراجع 56 سهماً.‏