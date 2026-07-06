أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين

لندن-سانا
استقرت أسعار الذهب في التعاملات العالمية اليوم الإثنين قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة التي جاءت دون التوقعات، ما خفّض من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولاراً للأوقية، بعد أن حقق الجمعة الماضية مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة، تعافى بها من تراجعات استمرت أربعة أسابيع متتالية.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 4186.80 دولاراً للأوقية.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 62.4773 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر حزيران الماضي.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1645.05 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً 1275.18 دولاراً للأوقية.
يُذكر أن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار، مدفوعة بالسياسات النقدية المتشددة التي انتهجها المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم، ما ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي، وجعل المعدن الأصفر ملاذاً آمناً للتحوط من المخاطر، وضغوط الركود في الاقتصادات الغربية.