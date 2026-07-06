أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين

أسعار الذهب ترتفع للجلسة الـ3 على التوالي 1754339386214 highres أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين

لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب في التعاملات العالمية اليوم الإثنين قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة ببيانات الوظائف ‏الأمريكية الأخيرة التي جاءت دون التوقعات، ما خفّض من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولاراً للأوقية، بعد أن حقق الجمعة ‏الماضية مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة، تعافى بها من تراجعات استمرت أربعة أسابيع متتالية‎.‎

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 4186.80 دولاراً للأوقية‎.‎

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1 بالمئة إلى ‌‏62.4773 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر حزيران الماضي‎.‎

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1645.05 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة مسجلاً ‌‏1275.18 دولاراً للأوقية‎.‎

يُذكر أن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار، مدفوعة بالسياسات النقدية المتشددة التي انتهجها المركزي ‏الأمريكي لمكافحة التضخم، ما ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي، وجعل المعدن الأصفر ملاذاً آمناً للتحوط من ‏المخاطر، وضغوط الركود في الاقتصادات الغربية‎.‎

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