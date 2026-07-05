العراق يوقع عقداً مع “هاليبرتون” الأمريكية لتطوير حقلي ابن عمر والسندباد

بغداد-سانا

وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عقد الإدارة المتكاملة لحقلي ابن عمر والسندباد مع شركة هاليبرتون الأمريكية، في إطار خططها لزيادة إنتاج النفط والغاز.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة النفط قولها: إن العقد، الذي أُبرم بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبرتون، يأتي ضمن خطة الحكومة واستراتيجية الوزارة لتطوير الحقول النفطية، وتبلغ مدته خمس سنوات.

وأوضح وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، أن العقد يهدف إلى رفع إنتاج حقل ابن عمر إلى 150 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز المصاحب إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

وأضاف: إن العقد يتضمن أيضاً تطوير حقل السندباد لزيادة إنتاجه من 80 ألفاً إلى 100 ألف برميل يومياً، ورفع إنتاج الغاز المصاحب من 240 مليوناً إلى 260 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، بما يسهم في تعزيز إمدادات الغاز لقطاع الطاقة في البلاد.

وأكد العبادي أن الوزارة ماضية في إبرام عقود مع كبرى الشركات العالمية، ولا سيما الشركات الأمريكية، مشيراً إلى أن شركة هاليبرتون تعمل في العراق منذ عام 2003.

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في 21 حزيران الماضي، أنها تعمل على إعادة الإنتاج النفطي تدريجياً إلى المستويات التي كان عليها قبل ‏اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع خطط لزيادة الصادرات ‏النفطية عبر المنافذ الجنوبية‎.‎