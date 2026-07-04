الصين تخفض رسوم الوقود الإضافية على رحلات الطيران المحلية

بكين-سانا

أعلنت شركات الطيران الصينية اليوم السبت أنها ستخفض رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الداخلية في البر الرئيسي الصيني، وذلك بالنسبة للتذاكر المبيعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن رسوم الوقود الإضافية ستنخفض بمقدار 30 يواناً للرحلات التي لا يتجاوز مداها 800 كيلو متر، وبمقدار 50 يواناً للرحلات الأطول وذلك مقارنة بالرسوم الحالية.

وبموجب التعرفة الجديدة التي سيبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الأحد، سيدفع المسافرون رسوماً إضافية للوقود تبلغ 50 يواناً أو ما يعادل نحو 7.35 دولارات أمريكية عن كل قطاع طيران للرحلات التي لا يتجاوز مداها 800 كيلو متر، و100يوان للرحلات التي يزيد مداها على ذلك.

وسيُعفى الأطفال الرضّع من سداد رسوم الوقود الإضافية، بينما سيستفيد الأطفال والجنود من ذوي الإعاقة وضباط الشرطة من خصم بنسبة 50% على هذه الرسوم.

يشار إلى أن الصين خفضت اليوم السبت أسعار التجزئة للبنزين والديزل، في ثالث خفض متتالٍ، وبأكبر نسبة منذ نحو ست سنوات.