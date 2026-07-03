الأسهم الأوروبية تواصل الصعود و”ستوكس 600″ يقترب من أعلى مستوياته

بروكسل-سانا

اقترب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي من أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 649.86 نقطة بارتفاع 0.2%، ومتجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أيار 2026.

وذكرت شبكة “CNN ” أن مؤشر داكس الألماني سجّل مكاسب لافتة بلغت 0.5% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مع اتساع موجة الصعود لتشمل الأسهم الدورية.

وأوضحت الشبكة أن سهم سيمنس صعد بنحو 1.7%، ليصبح أكبر الداعمين لمكاسب مؤشر داكس الألماني، بعدما رفعت شركة الأبحاث كيبلر شوفرو توصيتها للسهم إلى الاحتفاظ بدلاً من تقليص المراكز.

فيما واصلت أسهم التكنولوجيا مكاسبها مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، بينما تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية مع هبوط سهم لوريال بنسبة 2.6%.

وأشارت إلى أن أسهم شركات الدفاع سجلت مكاسب محدودة، بالتزامن مع التصعيد الروسي الأوكراني، وسط توقعات بزيادة الإنفاق والإنتاج العسكريين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وكانت أسهم الدفاع من بين أفضل القطاعات أداءً هذا الأسبوع، إلى جانب القطاعات الدورية مثل الصناعات والبنوك والخدمات المالية، بعدما اتسعت موجة الصعود التي كانت تتركز سابقاً في أسهم التكنولوجيا، بدعم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

كما أوضحت “CNN ” أن تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع، أسهم في تعزيز التوقعات بأن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أي رفع جديد لأسعار الفائدة، في حين أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي حول العالم استمرار متانة الاقتصاد.

وأوضحت الشبكة أنه في وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات منطقة اليورو تباطؤ التضخم في حزيران بأكثر من المتوقع.

ونقلت الشبكة عن بنك “آي إن جي” قوله: إن تباطؤ التضخم، إلى جانب استمرار انخفاض أسعار النفط، يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى ظهور ضغوط تضخمية إضافية قبل الإقدام على رفع جديد لأسعار الفائدة.

ولفتت الشبكة إلى أن الأسواق تتوقع حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 23 نقطة أساس خلال العام الجاري.