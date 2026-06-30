شركات صينية تدعو إلى الحوار لتسوية القضايا الخلافية مع الاتحاد الأوروبي

بكين-سانا

أعلن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية اليوم الثلاثاء، أن شركات صينية دعت إلى اعتماد لغة الحوار لتسوية القضايا التي تؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم المجلس وانغ يي قوله خلال مؤتمر صحفي: إن “الشركات الصينية تأمل أيضاً أن يوفر الجانب الأوروبي بيئة أعمال نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية العاملة في أوروبا”.

وأصدر المجلس تقريره لعام 2025 بشأن بيئة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، والذي يستند إلى استطلاع شمل شركات صينية.

وكشف التقرير أن مجتمعي الأعمال في الصين والاتحاد الأوروبي شهدا تفاعلاً نشطاً في عام 2025، مع تحقيق نتائج مثمرة وتزايد الرغبة في تعزيز التعاون.

ووفقاً للتقرير، تعطي الشركات الصينية العاملة في أوروبا أولوية لقطاع الاقتصاد الرقمي والقطاع المالي وقطاع الاقتصاد الأخضر في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الصين دعت في الـ26 من حزيران الجاري الاتحاد الأوروبي إلى الحوار ‏لتسوية الخلافات التجارية، محذرةً من فرض أي قيود على شركاتها، في ظل ‏دعوة قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الأدوات الدفاعية التجارية ‏للتكتل، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على حوار بنّاء مع ‏الصين.