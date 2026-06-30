المؤشر نيكي الياباني يسجل أفضل أداء فصلي بفضل أسهم التكنولوجيا

طوكيو-سانا

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا التي ساهمت في تحقيق المؤشر مكاسب فصلية قياسية.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي ارتفع 225 بنسبة 0.86 ‌بالمئة ليغلق عند 70062.32 نقطة، وخلال الربع الممتد من نيسان إلى حزيران، قفز المؤشر 37 بالمئة، مسجلاً أقوى ارتفاع فصلي له في البيانات المسجلة منذ عام 1965.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.73 بالمئة إلى 4010.88 نقاط.



وجاءت مكاسب ⁠المؤشر نيكي بعد صعود الأسهم الأمريكية خلال الليل، إذ قفز المؤشر ناسداك 2.04 بالمئة بفضل انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات.



وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج الصناعي الياباني في أيار 0.5 بالمئة على أساس شهري، وهو ما جاء دون التوقعات لكنه يشير إلى متانة القطاع.

وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر قفز ⁠8.28 بالمئة، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك الذي تقدم 7.04 بالمئة، وسهم سكرين هولدنغز الذي صعد 6.20 بالمئة، مسجلاً مستوى قياسياً ⁠مرتفعاً.



أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي. سي الذي انخفض 3.01 بالمئة، وسهم نيتوري هولدنغز الذي نزل 2.74 بالمئة، وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 بالمئة.