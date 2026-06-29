انخفاض مبيعات تويوتا بضغط من هبوطها في الصين وأمريكا والشرق الأوسط

طوكيو-سانا

أعلنت شركة ” تويوتا موتور” اليابانية، اليوم الإثنين، انخفاض المبيعات العالمية لسياراتها للشهر الرابع على التوالي، إذ أثرت الانخفاضات في الصين والشرق الأوسط على الأرقام الإجمالية.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها في بيان: “إنّ المبيعات العالمية في أيار الماضي تراجعت 7.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 834279 مركبة. وانخفضت المبيعات في الأسواق الخارجية 9.6 بالمئة، في حين ارتفعت المبيعات في اليابان 11.1 بالمئة، مدعومة بالطلب القوي على طرازات مثل راف4 وبي.زد4إكس”.

وتراجعت المبيعات في الصين، بحسب البيان ، 31.7 بالمئة في ظل ظروف سوقية صعبة، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار البنزين، في حين تراجعت المبيعات في الشرق الأوسط 38.6 بالمئة، وفي الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لتويوتا، انخفضت المبيعات 0.6 بالمئة.

وانخفض الإنتاج العالمي 5.5 بالمئة عن مستواه قبل عام، إذ قابل النزول 3.8 بالمئة في الولايات المتحدة والتراجع 13.3 بالمئة في آسيا الارتفاع الذي سجلته اليابان.

يذكر أن شركة تويوتا موتور اليابانية حافظت العام الماضي على لقبها كأكبرَ شركةٍ مصنعة للسيارات في العالم للعام السادس على التوالي، معززة بذلك صدارتها على حساب مجموعة فولكسفاغن الألمانية، وذلك بتحقيقها مبيعات قياسية رغم الاضطرابات التجارية والمنافسة المتزايدة.