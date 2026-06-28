سعر الذهب ينخفض 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق=سانا‌‎ ‎

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار ‌‏400 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ‏اليوم الأحد، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏14750 ليرة ‏سورية جديدة للمبيع، و14450 ليرة ‏للشراء.‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و12350 ‏ليرة للشراء.‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4089 دولاراً. ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار ‏مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.‎