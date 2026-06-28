سعر الذهب ينخفض 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎

دمشق=سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 400 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأحد، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 14750 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14450 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12650 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12350 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4089 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.