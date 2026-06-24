رئيس الوزراء القطري: استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أسابيع

الدوحة-سانا

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي “في غضون أسابيع قليلة”.

وشدد آل ثاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز على أهمية “إنشاء خط اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، لإعادة فتح مضيق هرمز”.

وأضاف: إن شركة قطر للطاقة تستعد لاستئناف عملياتها الطبيعية فور استقرار الأوضاع في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن الشركة لن ترفع حالة “القوة القاهرة” إلا بعد التأكد تماماً من معالجة المشكلات كافة، وضمان التشغيل الآمن للمنشآت.

وكانت قطر للطاقة أعلنت في الـ 2 من آذار الماضي وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال جراء اعتداءات إيرانية على مرافقها التشغيلية في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين.