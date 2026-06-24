تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

واشنطن-سانا



يواصل الذهب التراجع اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4087.68 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 حزيران في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم آب 1.1 بالمئة إلى 4105.40 دولارات.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 61.36 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1637.34 دولاراً والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1223.29 دولاراً.



وسجل مضيق هرمز انتعاشاً تدريجياً لعدد من السفن التجارية عقب توقيع ‏مذكرة تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك ‏بعد فترات من التوتر وإعلانات متكررة بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة ‏وتهديد باستهداف السفن، الأمر الذي انعكس على سوق الطاقة وأسعار العملات والمعادن.‏