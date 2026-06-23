تراجع الأسهم الأوروبية مع توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

لندن-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مخاوف تتعلق بارتفاع تكاليف الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفض بنسبة 0.89 بالمئة ليصل إلى 633.61 نقطة، مع تسجيل تراجعات في معظم القطاعات.

وضغط قطاع التكنولوجيا على أداء الأسواق، بعد أن شهد أداءً قوياً خلال الفترة الماضية مدفوعاً بالتفاؤل حول طفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض أثار مخاوف بشأن الشركات التي تعتمد على التمويل بالدين.

وحسب بيانات سوق “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، يتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس إجمالاً بحلول نهاية العام، في إطار جهود مكافحة التضخم.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى استمرار توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال هذا العام، رغم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي خففت من احتمالات موجة تضخم ثانية.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت الموارد الأساسية أكبر الخسائر بانخفاض 3.3 بالمئة، فيما تراجعت أسهم شركات التعدين، وعلى رأسها “فريسنيلو”، بأكثر من 6 بالمئة مع هبوط أسعار المعادن النفيسة.

كما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2.6 بالمئة، متأثرة بتراجع الأسواق الآسيوية وأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت.

وتراجعت أسهم شركتي “إنفينيون” و”إكسترون” لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 3.8 بالمئة و4.8 بالمئة على التوالي، في حين، ارتفع سهم شركة “هاينيكن” بنسبة 1.6 بالمئة بعد إعلان تعيين رافائيل أوليفيرا رئيساً تنفيذياً جديداً لها.

يشار إلى أن قرارات البنك المركزي للولايات المتحدة، (مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) وهو أقوى مؤسسة مالية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأسهم والذهب، وعلى تكلفة الاقتراض عالمياً.