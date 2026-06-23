مبيعات سامسونغ من رقائق HBM4 تتجاوز مليار دولار خلال أربعة أشهر

سيئول-سانا

تجاوزت مبيعات الجيل السادس من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي “HBM4” لشركة سامسونغ للإلكترونيات، مليار دولار أمريكي.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، يأتي هذا الإنجاز بعد أربعة أشهر فقط من بدء سامسونغ الإنتاج الضخم والشحن لذاكرة ” HBM4 ” في شباط الماضي.

وتتوقع مصادر في الصناعة أن تتعدى إيرادات سامسونغ من ذاكرة HBM4 مبلغ 1.2 مليار دولار بحلول نهاية حزيران الجاري.

وقامت الشركة بتوسيع شحنات “HBM4 ” بسرعة منذ إطلاق المنتج، ما ساعدها على اكتساب حصة سوقية في قطاع” HBM4″ سريع النمو.

وصممت ذاكرة HBM4 لمسرعات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي بما في ذلك منصة “فيرا روبين” من شركة إنفيديا الأمريكية وتستخدم وحدات معالجة الرسومات”GPUs” من إنفيديا على نطاق واسع في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتهيمن رقائق” HBM3E ” من الجيل الخامس حالياً على السوق العالمية للذاكرة عالية النطاق الترددي، ومع ذلك، يتوقع مراقبو الصناعة أن تصبح “HBM4” محركاً رئيسياً للنمو مع تسارع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.