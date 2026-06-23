مؤشر نيكي يهبط منهياً سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات

طوكيو-سانا
هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء في جلسة تداول متقلبة، بعد سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات متتالية.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، أن المؤشر نيكي انخفض واحداً بالمئة إلى 71645.26 نقطة بعد التقلب بين المكاسب والخسائر، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 4061.23 نقطة.
وتراجع 146 سهماً على المؤشر نيكي 225 مقابل ارتفاع 76 سهماً.
وتباين أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي دعمت ارتفاع المؤشر نيكي في الآونة الأخيرة، وكانت شركة فوجيكورا المتخصصة في تصنيع الكابلات والألياف الضوئية هي الأفضل أداء على المؤشر إذ قفزت 8.8 بالمئة، في حين هوت أسهم مجموعة سوفت بنك عملاق الاستثمار في التكنولوجيا 8.1 بالمئة.
وارتفعت أسهم شركة مييجي هولدنجز، المتخصصة في منتجات الألبان والحلويات 3.1 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم
شركة الأدوية أوتسوكا هولدنجز 2.1 بالمئة.
وعلى جانب الخسائر، تراجعت أسهم فوروكاوا إلكتريك المتخصصة في تصنيع الكابلات والمكونات 10 بالمئة، في حين خسرت أسهم شركة ميتسوي كينزوكو المنتجة للمعادن غير الحديدية ثمانية بالمئة.
وارتفع المؤشر نيكي بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، مسجلاً مستويات قياسية متتالية بدعم من عمليات الشراء المستمرة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وتجاوز المؤشر مستوى 72 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الإثنين، بعد جلستين فقط من تجاوزه مستوى 71 ألف نقطة.