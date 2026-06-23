مؤشر نيكي يهبط منهياً سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات

NCUI2OEFIBLBRFP4UEP2ACLHHI مؤشر نيكي يهبط منهياً سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات
رويترز

‏طوكيو-سانا‏
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هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء في جلسة تداول متقلبة، بعد سلسلة ‏مكاسب استمرت ثماني جلسات متتالية.‏
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وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، أن المؤشر نيكي انخفض واحداً ‏بالمئة إلى 71645.26 ‌نقطة بعد التقلب بين المكاسب والخسائر، كما تراجع ‏المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 4061.23 نقطة.‏
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وتراجع 146 سهماً على المؤشر نيكي 225 مقابل ارتفاع 76 سهماً.‏
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وتباين أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي دعمت ارتفاع المؤشر ‏نيكي في الآونة الأخيرة، وكانت شركة فوجيكورا المتخصصة في تصنيع ‏الكابلات والألياف الضوئية هي الأفضل أداء على المؤشر إذ قفزت 8.8 ‏بالمئة، في حين هوت أسهم مجموعة سوفت بنك عملاق الاستثمار في ‏التكنولوجيا 8.1 بالمئة.‏

وارتفعت أسهم شركة مييجي هولدنجز، المتخصصة في منتجات الألبان ‏والحلويات 3.1 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم
شركة الأدوية أوتسوكا ‏هولدنجز 2.1 بالمئة.‏
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وعلى جانب الخسائر، تراجعت ⁠أسهم فوروكاوا إلكتريك المتخصصة في ‏تصنيع الكابلات والمكونات 10 بالمئة، في حين خسرت أسهم شركة ميتسوي ‏كينزوكو المنتجة للمعادن غير الحديدية ثمانية ⁠بالمئة.‏
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وارتفع المؤشر نيكي بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، مسجلاً ‏مستويات قياسية متتالية بدعم من عمليات الشراء المستمرة للأسهم ⁠المرتبطة ‏بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وتجاوز المؤشر مستوى 72 ألف ‏نقطة للمرة الأولى أمس الإثنين، بعد جلستين فقط من تجاوزه مستوى 71 ‏ألف نقطة.‏

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