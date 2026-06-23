الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين المحادثات الأمريكية‑الإيرانية ‏

لندن-سانا
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تأثر المعدن النفيس سلباً بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل.
وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4208.40 دولارات.
وفيما يخص المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 64.92 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين أيضاً 0.4 بالمئة إلى 1672.90 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1266.35 دولاراً.