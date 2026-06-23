الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين المحادثات الأمريكية‑الإيرانية ‏

لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للمحادثات بين الولايات ‏المتحدة وإيران، في حين تأثر المعدن النفيس سلباً بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع ‏مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في كانون الأول ‏المقبل.‏

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولاراً للأوقية ‌‏(الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم آب 0.2 بالمئة إلى ‌4208.40 دولارات.‏

وفيما يخص المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ‌‏64.92 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين أيضاً 0.4 بالمئة إلى 1672.90 دولاراً، في ‏حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1266.35 دولاراً.‏