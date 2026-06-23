الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين المحادثات الأمريكية‑الإيرانية ‏

photo 2026 06 23 07 51 56 الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين المحادثات الأمريكية‑الإيرانية ‏

لندن-سانا‏

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للمحادثات بين الولايات ‏المتحدة وإيران، في حين تأثر المعدن النفيس سلباً بسبب التوقعات المتزايدة بأن يرفع ‏مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في كانون الأول ‏المقبل.‏

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولاراً للأوقية ‌‏(الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم آب 0.2 بالمئة إلى ‌4208.40 دولارات.‏

وفيما يخص المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ‌‏64.92 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين أيضاً 0.4 بالمئة إلى 1672.90 دولاراً، في ‏حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1266.35 دولاراً.‏

ترامب: إسقاط مقاتلة أمريكية لن يؤثر على المحادثات مع إيران
مكاسب أسبوعية جماعية لأسواق الخليج العربي بعد اتفاق واشنطن وطهران
اختتام معرض “بيلدكس22” بتوقيع مئات الصفقات والاتفاقيات وإطلاق استثمارات كبيرة
اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع سفير موريتانيا التعاون الاقتصادي وتأسيس مجلس أعمال مشترك
وصفتها بـ”الدفاعية”.. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك