صندوق النقد يحذّر من تداعيات التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط على إفريقيا

واشنطن-سانا

حذر صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين من التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن التوترات والحروب في منطقة الشرق الأوسط على دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن هذه الصدمات تدفع بالمنطقة نحو “لحظة صعبة” تتطلب أشهراً لتجاوز آثارها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير قسم إفريقيا في الصندوق زين زيدان قوله في تصريح للصحفيين في واشنطن: “نحن الآن في لحظة صعبة بالنسبة للمنطقة جراء الحرب في الشرق الأوسط، ورغم التوصل لوقف إطلاق النار حالياً، إلا أن إيجاد حلول للاضطرابات الراهنة يستغرق بعض الوقت”.

وأوضح زيدان أن دول الخليج ستحتاج إلى فترة تتراوح بين ستة و سبعة أشهر لإعادة إنتاج الطاقة وتصديرها إلى مستوياتها الطبيعية، لافتاً إلى أن الصندوق كثف في الأسابيع الأخيرة برامجه لدعم الدول الإفريقية المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة.

وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من الدول الإفريقية تقدمت بطلبات للحصول على نصائح تقنية ومساعدات مالية إضافية في أعقاب النزاع، مؤكداً أن الصندوق لا يستبعد إطلاق برامج تمويل جديدة في إفريقيا بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك قالت في وقت سابق من الشهر الحالي: “إن الهيئة تعتزم توسيع برامج الدعم الموجهة لعدد من الدول الأكثر تضرراً، من بينها غامبيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو، إلى جانب إجراء محادثات معجلة مع ملاوي لتأمين مساعدة مالية”.