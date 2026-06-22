تزايد توقعات مواجهة مصدري القمح في الاتحاد الأوروبي موسماً صعباً

baa6f5ca 60a3 4dd9 a9c9 81cb5b464e15 16x9 1200x676 تزايد توقعات مواجهة مصدري القمح في الاتحاد الأوروبي موسماً صعباً

بروكسل-سانا

تزايدت احتمالات أن يواجه مصدرو القمح في الاتحاد الأوروبي موسماً صعباً جديداً، في ظل توقعات بتراجع الطلب من أسواق رئيسية، وعلى رأسها المغرب، إلى جانب استمرار المنافسة القوية من دول البحر الأسود.

ونقلت وكالة رويترز عن المحلل المتخصص في منصة “سي.إم نافيجيتور” دوناتاس يانكاوسكاس قوله: إن الموسم لن يكون سهلاً لمصدري الاتحاد الأوروبي، وخاصة إذا بقيت أسعار قمح البحر الأسود تنافسية واستمر ضعف الطلب نتيجة تحسن المحاصيل المحلية.

ويتوقع محللون أن ترتفع صادرات القمح الأوروبية في موسم 2026–2027، بدعم من وفرة المخزونات وتراجع الإنتاج في دول مثل الأرجنتين وأستراليا، رغم الضغوط الناتجة عن المنافسة في منطقة البحر الأسود وتحسن الإنتاج في عدد من الدول المستوردة.

وضغطت صادرات منخفضة التكلفة من منطقة البحر الأسود خلال السنوات الماضية على حصة الاتحاد الأوروبي في الأسواق العالمية، إلى جانب تراجع المبيعات إلى أسواق رئيسية مثل الجزائر والصين، ما أثر على الأسعار وأرباح المزارعين.

وفي المقابل، اتجه بعض المنتجين الأوروبيين إلى البحث عن أسواق بديلة في آسيا، مثل إندونيسيا، مع توقعات بزيادة المنافسة على هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شهدت المحاصيل الزراعية ارتفاعاً في الأسعار، من بينها القمح الذي ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوياته منذ حزيران 2024.

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