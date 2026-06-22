بكين تحظر شراء منتجات 46 شركة أمريكية في إطار المشتريات الحكومية

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، حظر شراء المنتجات المصنّعة من قبل 46 شركة أمريكية محددة، ضمن عمليات ‏المشتريات الحكومية، في خطوة قالت إنها تأتي وفق القوانين واللوائح الصينية ذات الصلة‎.‎

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الوزارة قولها: إن الإجراء الجديد يمنع الكيانات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المشتريات العامة ‏من شراء أي منتجات تصنعها الشركات الأمريكية المدرجة في القائمة، وفي مقدمتها شركتا الصناعات العسكرية والدفاعية ‌‏”لوكهيد مارتن” و”رايثيون للصواريخ والدفاع‌‎”.

وأوضحت الوزارة أن القرار يسري فوراً من تاريخ صدوره، ولا يشمل الشركات ذات الاستثمارات الأمريكية العاملة ‏والمقيمة داخل الأراضي الصينية، مؤكدة أن الإجراء ينسجم مع الأطر القانونية الناظمة لعمليات الشراء الحكومي‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات المعاملة بالمثل، وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، حيث ‏فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قيوداً وعقوبات مشددة على شركات تكنولوجية وصناعية صينية، الأمر الذي دفع ‏الصين إلى تعزيز أدواتها القانونية لحماية اقتصادها الوطني ومواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة‎.‎