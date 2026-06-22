بكين تحظر شراء منتجات 46 شركة أمريكية في إطار المشتريات الحكومية

بكين-سانا
أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، حظر شراء المنتجات المصنّعة من قبل 46 شركة أمريكية محددة، ضمن عمليات المشتريات الحكومية، في خطوة قالت إنها تأتي وفق القوانين واللوائح الصينية ذات الصلة.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الوزارة قولها: إن الإجراء الجديد يمنع الكيانات والمؤسسات الحكومية المشاركة في المشتريات العامة من شراء أي منتجات تصنعها الشركات الأمريكية المدرجة في القائمة، وفي مقدمتها شركتا الصناعات العسكرية والدفاعية ”لوكهيد مارتن” و”رايثيون للصواريخ والدفاع”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يسري فوراً من تاريخ صدوره، ولا يشمل الشركات ذات الاستثمارات الأمريكية العاملة والمقيمة داخل الأراضي الصينية، مؤكدة أن الإجراء ينسجم مع الأطر القانونية الناظمة لعمليات الشراء الحكومي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات المعاملة بالمثل، وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين بكين وواشنطن، حيث فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قيوداً وعقوبات مشددة على شركات تكنولوجية وصناعية صينية، الأمر الذي دفع الصين إلى تعزيز أدواتها القانونية لحماية اقتصادها الوطني ومواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة.