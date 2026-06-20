مكاسب أسبوعية جماعية لأسواق الخليج العربي بعد اتفاق واشنطن وطهران

أبو ظبي-سانا
سجلت البورصات الخليجية مكاسب أسبوعية جماعية خلال الأسبوع الثالث من حزيران، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن هذه المكاسب جاءت رغم تراجع أغلب الأسواق في ختام الأسبوع، وسط تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، التي أشار فيها إلى إمكانية اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال العام الجاري لمكافحة التضخم، ما عزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة في أيلول المقبل.
وشهدت الأسواق الخليجية سيولة نشطة في آخر جلسات الأسبوع، بالتزامن مع تنفيذ المراجعة الربعية لمؤشرات “فوتسي”.
وفي السوق السعودية، ارتفع مؤشر “تاسي” بشكل طفيف بأقل من 0.1 بالمئة في جلسة الخميس، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، وسط سيولة تجاوزت 6.5 مليارات ريال، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم “معادن” بنحو 3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في شهر، مقابل تراجع سهم “أرامكو” بنسبة 0.3 بالمئة.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة مسجلاً ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.
وفي بورصة قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، بضغط من انخفاض سهمي “أوريدو” و”صناعات قطر”، بينما قفزت السيولة إلى نحو 860 مليون ريال، وعلى أساس أسبوعي ارتفع المؤشر القطري بنسبة 2.4 بالمئة مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.
وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، بينما سجل على أساس أسبوعي ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.7 بالمئة.
أما الأسواق الإماراتية، فقد تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1 بالمئة في جلسة الجمعة، بينما قفز على أساس أسبوعي بنسبة 2.2 بالمئة، وفي دبي تراجع المؤشر العام بنسبة 1.7 بالمئة في جلسة الجمعة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية قوية بلغت 3.5 بالمئة.
وعزا محللون هذه التحركات إلى عمليات جني أرباح بعد موجة ارتفاعات، بالتزامن مع استمرار السيولة النشطة والمراجعات الدورية للمؤشرات العالمية.