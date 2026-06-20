مكاسب أسبوعية جماعية لأسواق الخليج العربي بعد اتفاق واشنطن وطهران

أبو ظبي-سانا‏

سجلت البورصات الخليجية مكاسب أسبوعية جماعية خلال الأسبوع الثالث من حزيران، ‏مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار ‏بين واشنطن وطهران.‏

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن هذه المكاسب جاءت رغم تراجع أغلب الأسواق في ‏ختام الأسبوع، وسط تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، التي أشار ‏فيها إلى إمكانية اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال العام الجاري لمكافحة التضخم، ما ‏عزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة في أيلول المقبل.‏

وشهدت الأسواق الخليجية سيولة نشطة في آخر جلسات الأسبوع، بالتزامن مع تنفيذ ‏المراجعة الربعية لمؤشرات “فوتسي”.‏

وفي السوق السعودية، ارتفع مؤشر “تاسي” بشكل طفيف بأقل من 0.1 بالمئة في جلسة ‏الخميس، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، وسط سيولة تجاوزت 6.5 مليارات ‏ريال، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهم “معادن” بنحو 3 بالمئة إلى أعلى ‏مستوياته في شهر، مقابل تراجع سهم “أرامكو” بنسبة 0.3 بالمئة.‏

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة مسجلاً ثاني مكاسب ‏أسبوعية على التوالي.‏

وفي بورصة قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، بضغط من ‏انخفاض سهمي “أوريدو” و”صناعات قطر”، بينما قفزت السيولة إلى نحو 860 مليون ‏ريال، وعلى أساس أسبوعي ارتفع المؤشر القطري بنسبة 2.4 بالمئة مسجلاً أعلى ‏مكاسب أسبوعية في شهرين.‏

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، بينما سجل ‏على أساس أسبوعي ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة ‌‏0.7 بالمئة.‏

أما الأسواق الإماراتية، فقد تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1 بالمئة في جلسة الجمعة، بينما ‏قفز على أساس أسبوعي بنسبة 2.2 بالمئة، وفي دبي تراجع المؤشر العام بنسبة 1.7 ‏بالمئة في جلسة الجمعة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية قوية بلغت 3.5 بالمئة.‏

وعزا محللون هذه التحركات إلى عمليات جني أرباح بعد موجة ارتفاعات، بالتزامن مع ‏استمرار السيولة النشطة والمراجعات الدورية للمؤشرات العالمية.‏