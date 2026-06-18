الكويت تعتزم رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً تزامناً مع إعادة فتح مضيق هرمز

الكويت-سانا

أعلنت الكويت اليوم الخميس عزمها رفع إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع، وذلك تزامناً مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح قوله في بيان: “نستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز”، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم برفع إشعارات القوة القاهرة بأثر فوري، بما يعكس جاهزية القطاع للعودة التدريجية إلى العمليات التشغيلية الطبيعية.

وشدد الصباح على التزام المؤسسة الكامل بالتعاون مع عملائها وشركائها حول العالم، لضمان انتقال سلس وفعال نحو الإيفاء بالكميات التعاقدية الكاملة.

وكان العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية خالد أحمد الصباح أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أنه من المتوقع عودة نحو 70 بالمئة من إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

يشار إلى أن عدداً من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في شركتي “البترول الوطنية” و”صناعة الكيماويات البترولية”، تعرضت في الخامس من نيسان الماضي لاعتداءات إيرانية بواسطة طائرات مسيرة.