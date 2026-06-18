الصين تحث مجموعة السبع على الالتزام بقواعد التجارة الدولية بشأن المعادن الحرجة

بكين-سانا



حثت الصين دول مجموعة السبع على الالتزام بمبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، والتوقف عن استخدام ما وصفته بـ”قواعد التكتلات الصغيرة” التي تقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن موقف بلاده بشأن حماية استقرار وأمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للمعادن الحرجة يظل ثابتاً.



وأكد المتحدث أن بكين تدعم استقرار سلاسل التوريد العالمية، داعياً إلى معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية وفق قواعد السوق والتعاون الدولي.



وجاءت تصريحات لين تعليقاً على بيان لمجموعة السبع أمس الأربعاء ركز على تقليل الاعتماد على مورد واحد للمعادن الحرجة، وهي خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها تستهدف خفض الاعتماد على الصين في هذا المجال.



والمعادن الحرجة مجموعة من المواد المعدنية ذات أهمية استراتيجية عالية للاقتصادات الحديثة، ولا سيما في صناعات الطاقة المتجددة والبطاريات والإلكترونيات والدفاع، في حين تتسم سلاسل توريدها بدرجة كبيرة من الهشاشة بسبب تركّز الإنتاج والتكرير في عدد محدود من الدول وصعوبة إيجاد بدائل لها.



وتشمل هذه المعادن عناصر مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل أي اضطراب في إمداداتها مؤثراً مباشرة في التحول الطاقي العالمي، وفي استقرار الأسواق الصناعية.