الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من عام

هونغ كونغ-سانا



ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، مدعوماً بتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، عقب تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسة التشديد النقدي.



وذكرت وكالة رويترز أن اليورو تراجع بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.146 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.54 بالمئة إلى 1.322 دولار، ليسجلا أدنى مستوياتهما في أكثر من شهرين.



وفي المقابل، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.36 بالمئة إلى 100.71 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أيار 2025.



وقال لي هاردمان محلل تداول العملات لدى (إم.يو.إف.جي): إن “تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسة التشديد النقدي ينذر بانطلاق الدولار نحو الارتفاع”.



وأضاف: “استمد الدولار دعماً من التعديل الحاد بالرفع في أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، ما عوض بشكل كبير التأثير السلبي لإعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني في مطلع الأسبوع”.



وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة.



كما تراجع الين الياباني إلى 160.90 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2024، ما دفع مسؤولين يابانيين إلى تجديد التأكيد على استعدادهم لاتخاذ إجراءات لدعم العملة.



ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تتوقع أسواق العقود الآجلة رفع أسعار الفائدة بحلول تشرين الأول المقبل، بدعم من مؤشرات اقتصادية قوية، بينها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.



يشار إلى أن المجلس أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 بالمئة، لكنه أشار إلى استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما عزز رهانات الأسواق على رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.