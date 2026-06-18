السعودية تحقق مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات دعم تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص

الرياض-سانا

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، و نتيجة لتسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأعمال، وتطوير نظام الشركات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد تقدمت المملكة أيضاً إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، بما يعكس جهود تمكين ممارسة النشاط الاقتصادي للأفراد والمنشآت وتوفير التسهيلات والممكنات بشكل عادل وفعّال.

وفي مؤشر الشركات الكبيرة من حيث الكفاءة وفق المعايير الدولية، جاءت السعودية في المرتبة السابعة عالمياً، نتيجة قدرة هذه الشركات على العمل بكفاءة وإنتاجية عالية ومنافسة كبرى الشركات العالمية، مدعومة بتطور التشريعات التجارية وتبني الممارسات الحديثة والتقنيات المبتكرة.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن هذا التقدم يأتي نتيجة تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتمكين قطاع الأعمال، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز أداء المملكة في عدد من المؤشرات التجارية.

وبحسب التقرير أيضاً، جاءت المملكة في المرتبة الـ 13 عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والثالثة بين دول مجموعة العشرين، محققة تقدماً في مختلف محاور التقرير التي تشمل الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

يشار إلى أن السعودية حققت مطلع العام الجاري إنجازاً نوعياً في قطاع النقل البحري، بتسجيلها ثاني أعلى نسبة نمو عالمي في الحمولة الطنيّة ضمن دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، حيث حقق أسطولها البحري نمواً بنسبة 32 بالمئة مقارنة بعام 2024.