إعادة فتح مضيق هرمز قد تضخ إمدادات نفطية كبيرة وتضغط على الأسعار

عواصم-سانا

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط: إن أسواق الخام في الشرق الأوسط قد تواجه ضغوطاً إضافية في حال إعادة فتح مضيق هرمز غداً الجمعة، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يؤدي إلى ضخ ملايين البراميل من النفط المحتجز في منطقة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن المسؤولين قولهم: إن منتجي دول الخليج العربي كثفوا صادراتهم خلال الفترة الماضية عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الإمارات وسلطنة عمان، ما أدى إلى تراجع الفوارق السعرية الفورية لخام الشرق الأوسط إلى مستويات منخفضة.

وأشار المحلل لدى شركة “كبلر” لتتبع السفن، مويو شو، إلى إن إعادة فتح المضيق قد تؤدي إلى ضخ نحو 93 مليون برميل من النفط غير الإيراني العالق في الخليج العربي، في حين تشير تقديرات بعض المتعاملين إلى إطلاق نحو 50 مليون برميل، بعد نقل جزء من الشحنات مسبقاً.

وأشارت الشركة، إلى أن رفع القيود الأمريكية على الخام الإيراني قد يفضي إلى تحرير نحو 72 مليون برميل عالقة على ناقلات قرب ميناء جابهار الإيراني، مع احتمال زيادة الكميات، في حال توسع تخفيف العقوبات.