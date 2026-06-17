أسواق الخليج تغلق على ارتفاعات متفاوتة مع ترقب الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران

عواصم-سانا

اختتمت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، في وقت يقيم فيه المستثمرون اتفاقاً مؤقتاً بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف لإنهاء الحرب بينهما.

ووفقاً لرويترز صعد المؤشر الرئيسي في دبي 1 % بدعم من قفزة 3.4 % في سهم شركة إعمار العقارية، وفي أبو ظبي تقدم المؤشر 0.3 %.

في حين زاد المؤشر في قطر 0.2 % وسط ارتفاع سهم بنك قطر الوطني “كيو.إن.بي”، أكبر مقرض في منطقة الخليج 0.3 %.

من جهته، ارتفع المؤشر في البحرين 0.8 % بينما هبط المؤشر العماني 0.7 % ، فيما تراجع المؤشر في الكويت 0.2 %.

بدوره، تراجع المؤشر السعودي 0.3 %، متأثراً بانخفاض 0.4 في سهم مصرف الراجحي ونزول سهم شركة أرامكو 0.6 %.

ويأتي أداء أسواق الخليج في ظل حالة ترقب واسعة لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، وهو ما انعكس مباشرة على معنويات المستثمرين في المنطقة.