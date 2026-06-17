المعادن الحيوية.. سباق غربي لتقليص الهيمنة الصينية وإعادة تشكيل سلاسل ‏الإمداد

عواصم-سانا
لم تعد المعادن الحيوية مجرد مواد أولية تدخل في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم عناصر القوة الجيوسياسية في العالم.
وفي هذا السياق تقود فرنسا، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، حراكاً غربياً متصاعداً يهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف متزايدة من قدرة بكين على توظيف هيمنتها في هذا القطاع كورقة ضغط اقتصادي واستراتيجي.
ووفقاً لرويترز وCNN يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو التوصل إلى بيان مشترك اليوم الأربعاء بشأن المعادن الحيوية، يتضمن إجراءات لمساعدة الدول الغربية على تقليص اعتمادها على الصين وحماية المستثمرين من الممارسات التجارية الضارة والإجراءات الانتقامية المحتملة، بحسب دبلوماسيين.
ويبحث قادة المجموعة خلال اليوم الختامي للقمة المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وهو أحد المحاور الرئيسية للرئاسة الفرنسية للمجموعة، إلى جانب مناقشة الاختلالات الاقتصادية العالمية.
معادن صغيرة.. وأهمية استراتيجية هائلة
تشمل المعادن الحيوية الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في إنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وبطاريات التخزين والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات ومنظومات التسليح الحديثة.
ووفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادر في حزيران الحالي، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من 350 بالمئة بحلول عام 2040، بينما قد يزداد الطلب على الغرافيت بأكثر من 130 بالمئة، ما يجعل هذه الموارد محوراً رئيسياً في المنافسة الصناعية العالمية خلال العقود المقبلة.
لماذا تهيمن الصين؟
بنت الصين تفوقها الحالي على مدى عقود من الاستثمار المكثف في التعدين والتكرير والتكنولوجيا المرتبطة بالمعادن النادرة، ورغم أن العديد من الدول تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه المعادن، فإن القيمة الحقيقية تتركز في عمليات الفصل والمعالجة والتكرير التي تتطلب خبرات تقنية عالية واستثمارات ضخمة.
وتنتج الصين نحو 60 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، فيما تسيطر على ما يقارب 90 بالمئة من قدرات معالجتها وتكريرها، كما تنتج 78 بالمئة من الغرافيت الطبيعي في العالم، ما يمنحها نفوذاً واسعاً على سلاسل الإمداد العالمية وفقاً لتقارير ومعطيات أونكتاد.
شبكة تحالفات غربية تتشكل
ويتقاطع الحراك الفرنسي مع سلسلة مبادرات غربية أطلقت خلال الأشهر الماضية لتقليص النفوذ الصيني في هذا القطاع.
ففي نيسان الماضي، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال المعادن الحيوية، شملت التنسيق في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتكرير وإعادة التدوير، إضافةً إلى دراسة وضع أسعار دنيا للمعادن لمنع إغراق الأسواق، وإضعاف الاستثمارات الغربية الجديدة.
كما استضافت واشنطن في شباط 2026 اجتماعاً ضم ممثلين عن أكثر من 50 دولة لبحث تنويع سلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إعلان إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للمعادن النادرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار، بهدف حماية الصناعات الأمريكية من اضطرابات الإمدادات.
وأعلنت اليابان وبريطانيا يوم أمس تعزيز التعاون في مجال استخراج وتكرير وإعادة تدوير المعادن الحيوية، مع التركيز على بناء سلاسل توريد أكثر مرونة بالتعاون مع دول مجموعة السبع والدول المتقاربة في التوجهات.
ورغم أن البيان المشترك لم يسم الصين بشكل مباشر، فإن مضمونه عكس المخاوف المتزايدة لدى القوى الصناعية الكبرى من استخدام بكين نفوذها الاقتصادي للضغط على الدول الأخرى عبر التحكم بإمدادات المواد الاستراتيجية وفق The Japan Times.
البرازيل.. الجبهة الجديدة في المنافسة
وفي موازاة التحركات الغربية، برزت البرازيل خلال عام 2026 باعتبارها إحدى أهم الساحات الجديدة في معركة المعادن النادرة.
فالبرازيل وحسب تقرير لـ “وول ستريت جورنال” تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من المعادن النادرة بعد الصين بنحو 21 مليون طن وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2025، ما دفع شركات أمريكية وأوروبية وأسترالية إلى ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع التعدين والمعالجة داخل البلاد.
معركة طويلة الأمد
ورغم تسارع التحركات الغربية، يرى خبراء ومنظمات دولية، أن كسر الهيمنة الصينية لن يكون مهمة سهلة أو سريعة،
فبناء المناجم ومرافق المعالجة الجديدة يحتاج إلى استثمارات ضخمة وسنوات طويلة من العمل، في حين لا تزال الصين تتمتع بتفوق كبير في البنية التحتية والخبرات التقنية وسلاسل القيمة المتكاملة.
وتشير تقديرات “أونكتاد” إلى أن سباق المعادن الحيوية سيعيد تشكيل التجارة العالمية والسياسات الصناعية ومسارات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، لكن بكين ستبقى لاعباً محورياً في السوق العالمية في المستقبل المنظور، ما يعني أن المنافسة الحالية ليست مجرد خلاف تجاري عابر، بل معركة استراتيجية طويلة الأمد على موارد ستحدد شكل الاقتصاد العالمي في عصر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.