المعادن الحيوية.. سباق غربي لتقليص الهيمنة الصينية وإعادة تشكيل سلاسل ‏الإمداد

عواصم-سانا‏

لم تعد المعادن الحيوية مجرد مواد أولية تدخل في صناعة البطاريات والسيارات ‏الكهربائية والرقائق الإلكترونية، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أهم ‏عناصر القوة الجيوسياسية في العالم.

وفي هذا السياق تقود فرنسا، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، حراكاً غربياً ‏متصاعداً يهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، ‏وسط مخاوف متزايدة من قدرة بكين على توظيف هيمنتها في هذا القطاع كورقة ‏ضغط اقتصادي واستراتيجي.‏

ووفقاً لرويترز وCNN‏ يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو التوصل إلى ‏بيان مشترك اليوم الأربعاء بشأن المعادن الحيوية، يتضمن إجراءات لمساعدة ‏الدول الغربية على تقليص اعتمادها على الصين وحماية المستثمرين من ‏الممارسات التجارية الضارة والإجراءات الانتقامية المحتملة، بحسب دبلوماسيين.‏

ويبحث قادة المجموعة خلال اليوم الختامي للقمة المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان ‏الفرنسية تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وهو أحد المحاور الرئيسية للرئاسة ‏الفرنسية للمجموعة، إلى جانب مناقشة الاختلالات الاقتصادية العالمية.‏

معادن صغيرة.. وأهمية استراتيجية هائلة

تشمل المعادن الحيوية الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والغرافيت والعناصر ‏الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية في إنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات ‏الرياح وبطاريات التخزين والرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات ومنظومات ‏التسليح الحديثة.‏

ووفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادر في حزيران ‏الحالي، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الليثيوم بأكثر من 350 بالمئة ‏بحلول عام 2040، بينما قد يزداد الطلب على الغرافيت بأكثر من 130 بالمئة، ما ‏يجعل هذه الموارد محوراً رئيسياً في المنافسة الصناعية العالمية خلال العقود ‏المقبلة. ‏

لماذا تهيمن الصين؟

بنت الصين تفوقها الحالي على مدى عقود من الاستثمار المكثف في التعدين ‏والتكرير والتكنولوجيا المرتبطة بالمعادن النادرة، ورغم أن العديد من الدول تمتلك ‏احتياطيات كبيرة من هذه المعادن، فإن القيمة الحقيقية تتركز في عمليات الفصل ‏والمعالجة والتكرير التي تتطلب خبرات تقنية عالية واستثمارات ضخمة.‏

وتنتج الصين نحو 60 بالمئة من المعادن الأرضية النادرة عالمياً، فيما تسيطر على ‏ما يقارب 90 بالمئة من قدرات معالجتها وتكريرها، كما تنتج 78 بالمئة من ‏الغرافيت الطبيعي في العالم، ما يمنحها نفوذاً واسعاً على سلاسل الإمداد العالمية ‏وفقاً لتقارير ومعطيات أونكتاد.‏

شبكة تحالفات غربية تتشكل

ويتقاطع الحراك الفرنسي مع سلسلة مبادرات غربية أطلقت خلال الأشهر الماضية ‏لتقليص النفوذ الصيني في هذا القطاع.‏

ففي نيسان الماضي، وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ‏للشراكة الاستراتيجية في مجال المعادن الحيوية، شملت التنسيق في مجالات ‏الاستكشاف والاستخراج والتكرير وإعادة التدوير، إضافةً إلى دراسة وضع أسعار ‏دنيا للمعادن لمنع إغراق الأسواق، وإضعاف الاستثمارات الغربية الجديدة. ‏

كما استضافت واشنطن في شباط 2026 اجتماعاً ضم ممثلين عن أكثر من 50 ‏دولة لبحث تنويع سلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إعلان إنشاء احتياطي ‏استراتيجي أمريكي للمعادن النادرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار، بهدف حماية ‏الصناعات الأمريكية من اضطرابات الإمدادات. ‏

وأعلنت اليابان وبريطانيا يوم أمس تعزيز التعاون في مجال استخراج وتكرير ‏وإعادة تدوير المعادن الحيوية، مع التركيز على بناء سلاسل توريد أكثر مرونة ‏بالتعاون مع دول مجموعة السبع والدول المتقاربة في التوجهات.‏

ورغم أن البيان المشترك لم يسم الصين بشكل مباشر، فإن مضمونه عكس ‏المخاوف المتزايدة لدى القوى الصناعية الكبرى من استخدام بكين نفوذها ‏الاقتصادي للضغط على الدول الأخرى عبر التحكم بإمدادات المواد الاستراتيجية ‏وفق ‏The Japan Times‏.‏

البرازيل.. الجبهة الجديدة في المنافسة

وفي موازاة التحركات الغربية، برزت البرازيل خلال عام 2026 باعتبارها إحدى ‏أهم الساحات الجديدة في معركة المعادن النادرة.‏

فالبرازيل وحسب تقرير لـ “وول ستريت جورنال” تمتلك ثاني أكبر احتياطي ‏عالمي من المعادن النادرة بعد الصين بنحو 21 مليون طن وفق بيانات هيئة المسح ‏الجيولوجي الأمريكية لعام 2025، ما دفع شركات أمريكية وأوروبية وأسترالية إلى ‏ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع التعدين والمعالجة داخل البلاد. ‏

معركة طويلة الأمد

ورغم تسارع التحركات الغربية، يرى خبراء ومنظمات دولية، أن كسر الهيمنة ‏الصينية لن يكون مهمة سهلة أو سريعة،

فبناء المناجم ومرافق المعالجة الجديدة ‏يحتاج إلى استثمارات ضخمة وسنوات طويلة من العمل، في حين لا تزال الصين ‏تتمتع بتفوق كبير في البنية التحتية والخبرات التقنية وسلاسل القيمة المتكاملة.‏

وتشير تقديرات “أونكتاد” إلى أن سباق المعادن الحيوية سيعيد تشكيل التجارة ‏العالمية والسياسات الصناعية ومسارات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، لكن بكين ‏ستبقى لاعباً محورياً في السوق العالمية في المستقبل المنظور، ما يعني أن المنافسة ‏الحالية ليست مجرد خلاف تجاري عابر، بل معركة استراتيجية طويلة الأمد على ‏موارد ستحدد شكل الاقتصاد العالمي في عصر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا ‏المتقدمة.