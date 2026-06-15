كوريا الجنوبية وقطر تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والصناعات المتقدمة

سيئول-سانا



بحثت كوريا الجنوبية وقطر تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والصناعات المتقدمة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر بإمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية.



ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الصناعة الكورية الجنوبية قولها: إن وزير الصناعة كيم جونغ-كوان بحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي خلال لقاء في الدوحة سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث جدد الجانب القطري التزامه بإعطاء الأولوية لتوريد الغاز الطبيعي المسال والمكثفات إلى كوريا الجنوبية.



كما ناقش الجانبان دعم الشركات الكورية الراغبة بالمشاركة في مشاريع الطاقة الجديدة، وأكدا أهمية توسيع التعاون الاقتصادي ليشمل بناء السفن والصناعات الناشئة إلى جانب قطاع الطاقة.



وأكد الوزير الكوري أن التعاون الوثيق بين البلدين يسهم في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.



وتربط كوريا الجنوبية وقطر شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، إذ تعد الدوحة من أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى سيئول، فيما يسعى البلدان إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية وصناعية واعدة.